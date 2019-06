In redazione Ilaria Antonucci, Antonello Tonghini, Davide Pala e Andrea Ongari

CREMONA (7 giugno 2019) - Torna Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla di Cremonese e in particolare delle ultime notizie di mercato. Uno sguardo anche alle novità per quanto riguarda la Pergolettese neopromossa in serie C, e per il Crema di serie D.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, focus sui playoff di serie B1 e B2 femminile. E' sfumato nella finalissima con Montale il sogno A2 per la Chromavis Abo Offanengo. Ha invece vinto gara 1 l'Esperia Cremona, che mercoledì prossimo a Modena avrà a disposizione il match-point per il salto in serie 1; in redazione la giocatrice Ilaria Antonucci. Ma parleremo anche di motonautica con il pilota cremonese Andrea Ongari.

In Anteprima Basket primo piano sulla decisiva gara 5 di semifinale playoff tra Vanoli e Venezia che si disputa questa sera al PalaRadi. Chi vince accede alla finale scudetto con Sassari. Si parla anche della serie C Gold maschile, e festeggiamo la promozione in serie B di Piadena e Gilbertina Soresina rispettivamente con il ds Antonello Tonghini e il presidente Davide Pala.

[GUARDA VIDEO CALCIO]

[GUARDA VIDEO BASKET]

[GUARDA VIDEO VOLLEY E ALTRO]