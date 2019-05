In redazione Marta Ghisolfi, Luca Ziliani e Giovanni Ratti

CREMONA (31 maggio 2019) - Torna Anteprima Sport, il format digitale dedicato agli appuntamenti del weekend e agli approfondimenti con ospiti d’eccezione, visibile sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (www.laprovinciacr.it) e sui nostri social.

In Anteprima Calcio, si parla di Cremonese e in particolare delle ultime notizie di mercato. Per la serie D, dopo la promozione in serie C la Pergolettese si gioca lo scudetto di categoria; avversaria oggi a Gubbio l'Avellino.

Nello spazio dedicato ad Anteprima Volley E Altro, focus sui playoff di serie B1 e B2 femminile. L'Abo Offanengo ha centrato la finale promozione per la A2 dove se la vedrà con Montale; ne parliamo con l'ufficio stampa Luca Ziliani. Stessa situazione per l'Esperia Cremona, che si gioca la promozione in B1 con Modena; in redazione la centrale Marta Ghisolfi e il dirigente Mattia Sassano.

In Anteprima Basket primo piano sulla serie di semifinale playoff tra Vanoli e Venezia, domani gara 2 con i ragazzi di coach Meo Sacchetti che devono recuperare dopo il ko in gara 1. Si parla anche della serie B maschile, delle finali promozione di serie C Gold e, con Giovanni Ratti, delle finali nazionali di Baskin che si disputano nel week-end a Cremona.

