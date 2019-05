Incognita Cremona: stesso esito o diverso?

La nuova Europa è nata. E la notizia più importante è che... non è morta: un’ulteriore fuga dalle urne dopo il record negativo di cinque anni fa (affluenza al minimo storico del 42 per cento) avrebbe segnato un pericoloso punto di non ritorno per il futuro dell’Ue. Invece, i cittadini europei hanno dimostrato di continuare a credere nella necessità di tenere unito il Vecchio Continente. Certo, non più con i rapporti di forza di ieri, ma su nuove basi e con nuovi colori: secondo i primi exit poll (quindi, in attesa dei dati ufficiali, che hanno preso forma soltanto nella notte) Popolari e Socialisti non avranno più la maggioranza nel nuovo Europarlamento. Ma potrebbero trovare una stampella nei Liberali, riunendo le grandi famiglie politiche tradizionali in un cartello da contrapporre ai sovranisti. Che sono cresciuti, ma non hanno sfondato. Il che apre la partita delle alleanze soprattutto per l’Italia, dato che il Governo gialloverde non aveva nascosto di sperare in un esito diverso. In Europa così come sul fronte interno. Invece, sempre sulla fragile base degli exit poll, la Lega avrebbe quasi raddoppiato i consensi (passando dal 17% delle Politiche 2018 al 30%) ma non avrebbe «sbranato» il centrodestra come sperava Matteo Salvini (Forza Italia ha tenuto, FdI è cresciuta) e il M5S si sarebbe ristretto al punto da subire non solo il sorpasso leghista, ma anche il controsorpasso del Pd. Quali conseguenze avrà tutto questo sulla tenuta del Governo? Difficile prevederlo anche se alla vigilia del voto i due vicepremier avevano auspicato e promesso per oggi il ritorno «al lavoro», dopo le «sparate» (definizione loro) della campagna elettorale. Il problema è che la Lega punta su Tav, decreto sicurezza bis e autonomia e il M5S su salario minimo e conflitto di interessi. Fare sintesi non sarà facile. Come è molto difficile prevedere se a Cremona il dato delle Comunali ricalcherà quello delle Europee o se ne discosterà. La risposta, in questo caso, non si farà attendere molto. Già stasera si scoprirà.