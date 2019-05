Alma Trieste - Vanoli Cremona ore 20.30

CREMONA (23 maggio 2019) - Conquistati i primi due successi al PalaRadi nella serie dei quarti di finale dei playoff scudetto (si gioca al meglio delle 5 gare), la Vanoli scende sull'infuocato campo dell'Alma Trieste dove in caso di vittoria si concretizzerebbe il passaggio alla semifinale. La squadra di coach Meo Sacchetti dovrà tenere i nervi saldi e soprattutto avere grande pazienza per tutta la partita e gestire al meglio gli eventuali momenti di difficoltà. In caso di vittoria dei padroni di casa, si tornerà in campo sabato (sempre alle 20.30) per la disputa di gara 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO