La Vanoli doma Trieste e si porta avanti 1-0 nella serie

CREMONA (19 maggio 2019) - La Vanoli si porta avanti 1-0 nella serie con l'Alma Trieste.

PRIMO QUARTO - Vanoli in campo con il quintetto formato da Diener, Saunders, Crawford, Aldridge e Mathiang. Pronti via e tripla di Diener, poi mini-parziale Trieste di 6-0. Ancora tripla di Diener (8-6), poi segna da tre anche Aldridge (11-8); partita intensissima, tensione palpabile. Vanoli avanti 19-12 con Mathiang, 21-14 con Crawford; Sacchetti inserisce Ruzzier e Stojanovic, tripla dell'ex Peric (21-17), poi Sanders porta Trieste sul -2 (23-21). La tripla di Dragic chiude il tempo con la Vanoli avanti 25-24.

SECONDO QUARTO - E' parità in avvio di secondo quarto con la tripla di Strautins, poi Mosley sigla il vantaggio ospite (27-29). Tripla di Diener, Crawford e Saunders segnano da sotto per il 34-31 Vanoli e la gara si mantiene ad altissimi livelli. Dopo la quarta tripla di Diener (37-33), Trieste infila un parziale di 9-2 e torna avanti di tre (39-42); la Vanoli torna avanti 44-42, e il tempo si chiude 46-44.

TERZO QUARTO - Dopo l'intervallo lungo la difesa di Trieste si alza di intensità e la Vanoli fatica a trovare la via del canestro, con gli ospiti che tornano in vantaggio con Da Ros (48-52 al 23'). Sacchetti è costretto a chiamare timeout, Dragic sigla però il 48-54 ma Aldridge infila la tripla e Crawford l'azione da tre punti per il 54 pari. Ancora Crawford da centro area (56-54), Ricci da sotto (58-54), e gara bellissima. Fernandez entra e segna da tre, Strautins mette due liberi (58-59), vantaggio con Diener (62-61) e Mosley fissa il 62-63.

ULTIMO QUARTO - L'ultimo quarto si apre con la tripla di Ruzzier (65-63), replica Diener (68-62), ma anche Trieste trova le triple di Strautins e Cavaliero (68-69). Mosley schiaccia il 68-71, ma la Vanoli segna con Saunders da sotto e infila la bomba di Ruzzier (73-71 al 36'). Non c'è un attimo di tregua, Cremona recupera palla e in contropiede subisce fallo Crawford (75-71); segna Mosley, ancora Crawford (77-73) e si entra negli ultimi due minuti di gara. Mathiang realizza un libero (78-73), la Vanoli difende alla grande quando manca ormai un minuto e nell'azione successiva è Saunders che recupera ancora palla. Crawford realizza i liberi del successo (82-75).