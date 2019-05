Elezioni: c'è più ascolto in modalità whatsapp

Via l’ideologia, sul tavolo restano le idee. Accantonata la polemica a tutti i costi - faziosa per definizione, strumentale per consuetudine - tornano in primo piano i contenuti. Spento il megafono da comizio di piazza, si riaccende la dialettica, il confronto fra tesi e convinzioni differenti. E il dibattito si eleva, la contrapposizione pregiudiziale diventa dialogo costruttivo. Ognuno con i propri princìpi, certo, ma nel rispetto reciproco e verso un obiettivo comune. A una settimana dalle elezioni una bella pagina di politica è stata scritta venerdì al Museo del Violino dal doppio appuntamento promosso dall’Associazione industriali di Cremona: prima un incontro con i tre principali candidati-sindaco (in rigoroso ordine alfabetico Gianluca Galimberti, Carlo Malvezzi e Luca Nolli), poi un confronto fra gli aspiranti europarlamentari delle quattro forze politiche più rappresentative (Lega, M5s, Pd e Forza Italia). Il format? Non una tavola rotonda, che non è più di moda, ma una sorta di talk show televisivo, con domande a rotazione e un minuto di tempo per rispondere a disposizione di ogni candidato. Ne sono usciti due approfondimenti degni di attenzione (e ancora disponibili online sul sito de La Provincia, se qualcuno volesse recuperarne la visione), che hanno messo in luce non solo i programmi e le proposte dei diversi candidati, ma anche la loro personalità, il loro carattere, la loro dimensione umana. Uno più istintivo, l’altro più portato al ragionamento; uno efficace e diretto, l’altro suadente e complesso; uno preoccupato dal nuovo che avanza, l’altro convinto di poter cambiare il mondo con la forza delle idee; uno con un profondo bagaglio culturale alle spalle, l’altro pronto a mettere in moto la ruspa per demolire i problemi, anziché limitarsi a risolverli.

Di due qualità va dato atto a tutti, aldilà dei differenti punti di vista: l’onestà intellettuale e l’incondizionato amore per Cremona per i tre aspiranti alla fascia tricolore; il coraggio di affrontare una sfida quasi impossibile, in un collegio da 16 milioni di elettori - più grande di ben ventuno singoli Stati dell’Unione su 27 - e l’impegno a sostenere gli interessi italiani a Strasburgo per i candidati alle Europee. Certo, qualcuno è rimasto fuori dalla partita: la par condicio è un diritto sacrosanto, riconosciuto a tutti i candidati in lizza per la fascia tricolore, per un posto in consiglio comunale o per un seggio in Europa. Ma a volte è poco praticabile. Così, chi organizza un evento è costretto a fare scelte dolorose. L’importante è che la selezione non diventi mai pregiudizio. Ostilità. Censura. Non è stato così per Confindustria e non lo è per La Provincia, quotidiano di tutti e per tutti, che non fa distinzioni di sorta e si offre ancora una volta come spazio aperto a 360 gradi. Sulle pagine del giornale, pur nei limiti fisiologici della foliazione quotidiana, e sul web, dove lo spazio è illimitato. Finora hanno approfittato dell’opportunità tutti i partiti e le liste civiche in corsa per le Amministrative e i candidati alle Europee Caterina Avanza, Danilo Lancini, Giorgia Meloni, Pierluigi Mottinelli, Mauro Parolini, Daniela Santanché e Irene Tinagli, graditi ospiti in redazione per interviste individuali ancora fruibili online che rappresentano l’altro strumento privilegiato di conoscenza per ogni cittadino-lettore-elettore. Un impegno preciso da parte della redazione, perché il voto di domenica prossima sia il più possibile consapevole: ragionato, di testa e non di pancia, quale che siano il suo colore e la sua destinazione finale.

Ma non è finita qui: le nostre porte resteranno aperte anche questa settimana, fino a venerdì, ultimo giorno della campagna elettorale. Poi per 24 ore calerà il silenzio, tradizionale spazio dedicato ai bilanci e alla riflessione, prima dell’apertura dei seggi. In fondo, per «votare bene» la ricetta resta una sola, semplice come la torta della nonna: meno risse e più informazione. Meno vouyerismo e più ascolto. Meno curiosità morbosa e più attenzione alle ragioni di tutti. Un’esperienza simile - di attenzione ai contenuti, anziché di contrapposizione frontale - può essere provata da ognuno di noi, in qualsiasi momento, grazie a Whatsapp, la più diffusa applicazione di quelli che una volta chiamavamo telefonini e ora invece sono diventati smartphone, ovvero piccoli computer portatili. Il messaggio vocale è una rivoluzionaria forma di comunicazione. Perché costringe i protagonisti a parlare (e ad ascoltare) uno alla volta, senza possibilità di essere interrotti (o di interrompere l’interlocutore). Sembra una banalità, invece è un esercizio straordinario. Basta ricevere un messaggio audio per rendersene conto: d’istinto, a un certo punto si è tentati di intervenire, di contrapporre il proprio pensiero. Ma un attimo dopo ci si rende conto di ascoltare una registrazione e si è costretti a... tacere fino a che la controparte non ha finito il suo discorso o il suo ragionamento. Solo alla fine si può replicare, senza limiti di spazio, di tempo o di argomentazioni: basta registrare la risposta e schiacciare il tasto invio. Non c’è niente di più virtuoso. E riuscire a farlo anche in politica - addirittura durante la campagna elettorale - è semplicemente miracoloso. Al Museo del Violino è successo: i candidati alle Comunali e alle Europee hanno parlato a turno, senza sovrapporsi, senza insultarsi, ascoltandosi a vicenda. E se ce l’hanno fatta loro, possiamo farcela tutti. Provare per credere...

