«Dono i capelli a chi lotta contro la malattia»

SONCINO (27 aprile 2021) - «Ho sentito parlare di questa possibilità e, dopo una veloce ricerca su internet, ho aspettato che i capelli fossero lunghi a sufficienza per fare un bel dono a chi passa momenti difficili e regalare un po’ di sollievo». Detto fatto e «zac»: la lunghissima treccia, di quasi trenta centimetri, verrà usata per realizzare una parrucca da destinare alle donne che stanno combattendo contro il cancro attraverso la chemioterapia. Il loro angelo custode si chiama Isabella P. ed è una ventenne del borgo che studia ingegneria biomedica. Per lei non si tratta di un atto di eroismo ma di un gesto quasi scontato: «Perché l’ho fatto? Semplicemente perché lo ritenevo giusto».

Si chiama progetto Sansone e l’ha ideato la Onlus pugliese Una Stanza Per Un Sorriso. Il loro lavoro è tanto semplice da raccontare quanto commovente e importante: raccolgono da alcuni parrucchieri selezionati in tutta Italia i capelli tagliati ai clienti, poi ne fanno delle parrucche da regalare alle pazienti oncologiche. Non riceve un soldo il barbiere, nemmeno un centesimo il donatore e certamente non deve aprire il borsello il paziente. E’ un’enorme rete solidale che conta solo sul cuore e la generosità di due persone come Isabella e Roberta Zuterni, la sua hair stylist di Revolution Hair & Beauty.

