Asporta merce in un alimentare e aggredisce il titolare: arrestato

CREMA (26 aprile 2021) - Negli ultimi giorni il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha attivato operazioni di controllo a vasto raggio nei luoghi maggiormente frequentati e ritenuti più sensibili come: stazione ferroviaria, parchi pubblici, parcheggi, adiacenze di complessi alberghieri, locali pubblici al fine contrastare fenomeni criminosi diffusi quali gli scippi, i furti in abitazione e i borseggi.

L’attività che ha visto l’impiego di numerose unità operative del Commissariato di P.S., si è conclusa con i seguenti risultati:



PERSONE IDENTIFICATE: n. 190



AUTOMEZZI CONTROLLATI: n. 69



POSTI DI CONTROLLO SULLE STRADE PRINCIPALI: n. 16



ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI: n. 3



CONTROLLO AI SOGGETTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI: 28

Durante questi servizi è stato tratto in arresto, per il reato di rapina aggravata e lesioni personali volontarie, un cittadino marocchino di anni 25, residente a Crema, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in regola con il permesso di soggiorno. Venerdì scorso il giovane ha asportato della merce da un negozio di alimentari ma dopo aver varcato le casse senza pagare, nel tentativo di allontanarsi dall’esercizio commerciale, ha anche aggredito il proprietario del negozio insospettito dal suo atteggiamento. Fuggito all’esterno, dopo essersi liberato della refurtiva, è stato bloccato poco lontano dagli agenti di una volante del Commissariato che, allertata dal personale dell’esercizio commerciale, tramite telefonata al numero d’emergenza (NUE), stava effettuando una perlustrazione in zona. La vittima ha riportato contusioni al viso guaribili in 5 giorni. La merce asportata del valore di circa 50 euro è stata recuperata e restituita.

