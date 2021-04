Festa proibita fino all'alba

SONCINO (6 aprile 2021) - Musica a tutto volume dalle undici di sera fino oltre l’alba e i residenti hanno dovuto dire addio al sonno. La festicciola improvvisata di dieci ragazzi nelle campagne del borgo a due passi dal fiume Oglio si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri, che hanno identificato tutti i presenti, giovani ma maggiorenni. Uno solo è del paese, gli amici provenivano dal circondario. Al momento non risultano provvedimenti a loro carico, ma potrebbero incorrere in una denuncia per violazione delle norme anti contagio e disturbo della quiete pubblica.

