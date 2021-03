Parco Serio, interventi green per stoppare auto e vandali

CREMA (29 marzo 2021) - Spesso teatro di atti vandalici, l’area attrezzata di via Miglioli, situata dietro al locale Zanzibar, è oggetto in questi giorni di una trasformazione radicale. L’intervento, quasi ultimato, è realizzato dal Parco del Serio ed è illustrato dal presidente Basilio Monaci. «In questo periodo, stiamo facendo manutenzione in tutte le nostre aree attrezzate. Nel caso specifico, però, abbiamo fatto anche una trasformazione e un arricchimento, per abbellire ma soprattutto per proteggere l’area». I lavori eseguiti sono stati molteplici. «Attorno a tutta l’area attrezzata con tavolini e panche abbiamo piantumato una siepe di arbusti. Ciò impedirà alle auto di arrivare fin dentro al boschetto, come avveniva in precedenza, nonostante il divieto. Inoltre è stato realizzato un prato fino alla ferrovia e verrà raddoppiato il parcheggio. Quest’ultima opera è l’unica ancora in corso». L’intervento è stato eseguito in economia dal personale del Parco, utilizzando arbusti coltivati nel proprio vivaio; senza spese, quindi.

