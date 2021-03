Ex Cava, il Comune è deciso: «Diventerà area agricola»

CAPPELLA CANTONE (24 marzo 2021) - Dopo il diniego della Provincia alla discarica di rifiuti speciali, e in attesa dell’eventuale ricorso al Tar da parte di Roncelli Costruzioni (per ora non presentato), il Comune di Cappella Cantone vuole mettersi al riparo da nuovi possibili insediamenti. Nei prossimi giorni il sindaco Francesco Monfredini conferirà l’incarico a un tecnico di fiducia per avviare la procedura che porterà alla variante del Piano di governo del territorio. L’obiettivo è arrivare al cambio di destinazione d’uso e trasformare in via definitiva l’ex cava attigua alla Paullese in area agricola. «Non inventiamo nulla di nuovo – spiega Monfredini – semplicemente ci adeguiamo alla sentenza del Consiglio di Stato di qualche anno fa che, nel bocciare il progetto della discarica di amianto, aveva anche annullato gli effetti di tutti i procedimenti aperti in precedenza, compreso il Piano cave della Provincia. Per noi già adesso il recupero di quel sito dovrebbe avvenire solo a scopo agricolo, e quindi qualsiasi altra attività non può essere autorizzata; con la variante al Pgt contiamo di mettere il punto conclusivo a tutta questa vicenda».

