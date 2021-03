Nuovi treni, Piloni (Pd): "Ma quando arriveranno a Cremona?"

MILANO (18 marzo 2021) - “Ad oggi, sulle tratte ferroviarie della provincia di Cremona e del sud Lombardia non si ha ancora alcuna notizia dell'arrivo di nuovi treni. Ma quando arriveranno?”

Se lo chiede il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni intervenendo in merito alla delibera della giunta regionale che ieri ha disposto l’acquisto di 46 nuovi convogli per le linee di media percorrenza e per il collegamento con gli aeroporti, in vista delle Olimpiadi del 2026.

“L'attenzione sulle infrastrutture per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non può e non deve mettere in secondo piano, ancora una volta, le necessità infrastrutturali della nostra provincia e più in generale di tutto il sud della Lombardia – dichiara Piloni, proprio a margine di una seduta della commissione Trasporti tutta dedicata alle opere da realizzare in vista delle prossime olimpiadi invernali -. Anche per questo chiediamo e ci aspettiamo quell'attenzione più volte promessa e che anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, la scorsa settimana, ha evidenziato dichiarando che Cremona avanza un vero e proprio credito nei confronti di Regione Lombardia”.

“Ricordiamo, per esempio, che nel luglio 2019, durante l'incontro avvenuto con i pendolari della linea Cremona-Treviglio, il presidente Fontana aveva promesso almeno un convoglio. Ecco, noi chiediamo che la Regione non dimentichi i nostri territori e mantenga quanto prima le sue promesse” conclude Piloni.

