«Presto il doppio dei ciclisti. Via Brescia sia a senso unico»

CREMA (17 marzo 2021) - Da una parte un cantiere che avanza a ritmo spedito, quello della ciclabile tra Romanengo e Offanengo, destinato a portare a un raddoppio del traffico di ciclisti nel quartiere di San Bernardino. Dall’altra una situazione che si trascina da anni e non si sblocca: il problema del passaggio dei ciclisti lungo il marciapiede a raso, stretto tra i parcheggi e i passi carrai di via Brescia. Ciò crea pericoli per gli stessi ciclisti e mette ansia ai residenti, che faticano a uscire di casa senza rischi. Il consigliere comunale di Forza Italia Simone Beretta, residente nel quartiere, lancia una proposta: «Credo sia arrivato il momento di studiare un progetto per trasformare via Brescia in una strada a senso unico, non interamente, ma nel tratto più critico — spiega —: senza questa scelta non si può sistemare l’arteria in modo tale, che ci siano spazi adeguati per il percorso riservato ai ciclisti, che cosi eviteranno di stare a filo delle abitazioni. Il senso unico dovrebbe ovviamente essere in direzione del centro cittadino». Il consigliere di FI Beretta sottolinea: «Con il completamento della pista da Romanengo ancora più traffico».

