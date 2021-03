"L'antico cimitero è qui sotto, si scavi"

SONCINO (16 marzo 2021) - "Cosa succederà quando riqualificheranno Casa Zanardi? Troveranno ossa vecchie di ottocento anni ovviamente. Oltre a questo poi, spero, porteranno finalmente a termine un intervento radicale perché se non si risolve il problema dell’umidità una volta per tutte fra cinque anni saremo tornati al punto di partenza". Ermete Rossi, massimo storico del borgo, non ha dubbi: il Comune ha appena comprato non tanto una casa, quanto un cimitero quasi millenario e a breve potrebbe riportare alla luce i resti umani (monaci e nobili) di chi è stato sepolto in via IV Novembre dal 1200 in poi.





