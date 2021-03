Crema lancia l’Sos: «Mancano sanitari»

CREMA (11 marzo 2021) - Con la campagna vaccinale di massa ormai prossima – oggi apre il centro all’ospedale Santa Marta di Rivolta, dove si somministreranno 60 dosi al giorno, entro fine mese sarà la volta dell’ex tribunale, con 8 postazioni – l’Azienda socio sanitaria territoriale è alla ricerca di personale a cui affidare questo compito. Servono medici, infermieri e assistenti sanitari. Incarichi retribuiti, 40 euro l’ora per i medici, 30 euro per gli infermieri. Per tutte le informazioni e la documentazione per partecipare al reclutamento, basta consultare la sezione bandi di concorso sul sito www.asst-crema.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO