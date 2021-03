Pergolettese-Olbia (diretta ore 15)

CREMA (7 marzo 2021) - All’andata i gialloblù si imposero per 4 a 1 a Olbia in quella che fu l’ultima partita di Matteo Contini sulla panchina della Pergolettese. Oggi alle 15, al Voltini, le due squadre torneranno ad affrontarsi in una sfida salvezza che vede in palio punti pesantissimi. I gialloblù vantano attualmente quattro punti di vantaggio sugli isolani, che occupano la quintultima posizione, quindi in zona playout. Vincendo si lascerebbero alle spalle gli avversari, creando un margine non trascurabile.

La formazione che andrà in campo non potrà discostarsi molto da quella che ha perso a Vercelli. L’ipotesi più probabile prevede Ghidotti tra i pali; Candela, Lucenti, Ferrara e Villa sulla linea difensiva; Varas, Panatti e Ferrari a centrocampo e un tridente formato da Bariti, Longo e Morello. La prima alternativa nel caso ci fosse un forfait dell’ultimo momento sarebbe Girelli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO