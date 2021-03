Deliveroo arriva a Crema, nuovo abbonamento per le famiglie

MILANO (3 marzo 2021) - Un nuovo servizio in abbonamento dedicato a coppie, conviventi gruppi di amici e colleghi, e cinque nuove città dove la App estende il suo servizio. Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery arricchisce l’offerta dedicata ai propri consumatori e continua nel suo piano di espansione territoriale. La novità del servizio si chiama Plus per Famiglie. Le città in cui il servizio di Deliveroo si estende sono Crema, Alba, Casale Monferrato, Civitanova Marche e Gorizia.

Ma come funziona “Plus per famiglie”? E' un nuovo servizio in abbonamento pensato per chi convive sotto lo stesso tetto, ma anche per le coppie, i gruppi di amici e i colleghi che ordinano insieme su Deliveroo. Dopo aver registrato un aumento di consumatori che ordinano per gruppi o famiglie, Deliveroo ha deciso di rendere queste consegne ancora più convenienti e accessibili. Questo nuovo abbonamento, al costo di 3.99 euro al mese, darà infatti ai clienti la possibilità di azzerare le spese di consegna su tutti gli ordini superiori a 25 euro. Sviluppato come parte del servizio in abbonamento Plus, questo nuovo servizio è il primo nel suo genere ad essere lanciato in Italia, e renderà gli ordini per famiglie più convenienti che mai. I consumatori che sottoscriveranno l’abbonamento “Plus per famiglie” non solo avranno spese di consegna azzerate su tutti gli ordini, ma anche l’accesso alle offerte esclusive e alle offerte dei ristoranti e dei supermercati che sono parte del programma.

L’abbonamento mensile “Plus per uno”, nella sua versione standard, permette invece di azzerare le spese di consegna per tutti gli ordini superiori a 10 euro e diventa ancora più conveniente al costo di 7,99 euro. “La nostra ambizione è diventare l’azienda di riferimento per il cibo. Sappiamo che i nostri clienti ordinano più frequentemente in diverse occasioni di consumo, che sia la cena quando si lavora fino a tardi o un ordine di prodotti alimentari nel weekend. Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo servizio in abbonamento, in modo da dare la possibilità a famiglie o gruppi di ottenere spese di consegna gratuite per ordini da ristoranti o supermercati, ad un prezzo ancor più conveniente, e accedere ad offerte più esclusive che mai” ha detto Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia.

A febbraio il servizio è stato attivato appunto a Crema, Civitanova Marche, nelle Marche. Da marzo il servizio si estenderà ulteriormente per arrivare anche ad Alba e Casale Monferrato in Piemonte, e a Gorizia in Friuli Venezia-Giulia. Nel complesso, questo mese Deliveroo raggiungerà quota 264 città in Italia, dove collabora con più di 14.000 ristoranti partner. Entro il 2021 Deliveroo conta di superare quota 300 città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO