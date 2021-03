La Cina è a caccia delle eccellenze cremasche

CREMA (4 marzo 2021) - Dopo l’accordo dell’autunno scorso, è venuto ora il momento di passare ai fatti. Aperta una «call» (chiamata) per i talenti cremaschi, sia dell’innovazione tecnologica che vogliano trovare sbocchi nell’immenso mercato cinese. Nella Repubblica popolare hanno bisogno delle eccellenze cremasche legate, ad esempio, ai comparti di punta dell’economia locale, come la cosmesi e la meccanica di precisione. A fare da tramite, come sempre avviene da ormai sei anni, sarà l’associazione cremasca Ipc (Italian promotion center). La call ricerca di professionisti ed aziende interessati ad una collaborazione per lo sviluppo di progetti avanzati di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Un’occasione maturata nei rapporti ormai consolidati e molto avanzati tra Crema e la metropoli cinese da sei milioni di abitanti di Nanning, la città verde, capitale della regione del Guangxi, nell’ambito del gemellaggio – siglato nel settembre 2015 – che da subito si è basato sul presupposto di scambi di talenti e di opportunità economiche. Questa prima chiamata, che si chiuderà a fine marzo, è frutto di un accordo tra l’ufficio degli Affari esteri di Nanning, su incarico del dipartimento tecnologico del Comune cinese, e l’Ipc. Verrà costruita una piattaforma per accelerare il processo di innovazione tecnologica e di potenziamento industriale su un territorio particolarmente attivo.

Nei giorni scorsi, l’ufficio degli affari esteri della metropoli cinese di Nanning e l’Italian promotion center hanno siglato l’accordo per la costruzione congiunta di un gruppo di lavoro, per l’introduzione di talenti nell’area che si trova nella regione a sud est dell’immenso territorio della nazione. «Nella call internazionale è importante che ci sia l’Italia e ovviamente prima di tutto Crema e il suo territorio – spiega Morena Saltini, ex assessore comunale al Bilancio e presidente di Ipc –: la collaborazione che potrà nascere tra le nostre risorse e il loro potenziale di investimento potrà essere svolta in modo completamente flessibile, da consulenze temporanee mantenendo sede nel Paese d’origine fino alla presenza permanente di gruppi di ricerca e aziende sul territorio cinese».

Il Comune di Crema ha deciso di patrocinare questa iniziativa. «La comunità cinese di Nanning è fiorente, attiva, seriamente attratta da Crema e dall’Italia – commenta il sindaco, Stefania Bonaldi –: a questa chiamata deve rispondere chiunque voglia mettersi in gioco, aprire gli orizzonti, scoprire inedite opportunità di business e anche conoscenza: tutte qualità che riconosco nella nostra gente».



Per informazioni e candidature: m.saltini@ipcitalia.it e lu.haiying@ipcitalia.it (inviare mail ad entrambi gli indirizzi): 0373/257040, 333/7961677 e 320/4378963.



