Soncino, «Le radici amare sono un vero toccasana»

SONCINO (4 marzo 2021) - Radici: un passato glorioso e un presente difficile che punta all’innovazione. Roberto Bosio, con la sua Oroverde, è l’ultimo produttore della Radice Amara di Soncino e unico custode del suo antico segreto. In un mondo di consumatori che corrono al fast food la domenica lui vuole convincere, per cominciare, tutta Italia che i prodotti di nicchia e di qualità possono essere competitivi sul mercato quando se la giocano alla pari con «le scatolette». E, per salvare il gioiello del borgo, vede solo due strade: «Convincere la grande distribuzione e raccontare a tutti che la radice non è solo una verdura, è una medicina. E' un patrimonio da difendere: sono buone e fanno bene».

