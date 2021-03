Tumore non diagnosticato, altra denuncia: è per falso

CREMA (3 marzo 2021) - La battaglia di un padre, che ha visto morire sua figlia Ilaria: aveva 26 anni. Morta per via di un tumore non «visto». Gian Antonio Oleotti, il padre, non si ferma: l’ultima denuncia querela è stata presentata nel luglio nel 2019: il gip Elisa Mombelli, dopo l’udienza che si è svolta venerdì della scorsa settimana, dovrà decidere se archiviare o meno le due ipotesi di reato contestate al medico-radiologo Paolo Poggi, uscito indenne da un primo processo che lo vedeva accusato di omicidio colposo. Il padre di Ilaria ritiene che il documento (il referto in buona sostanza) redatto dal medico sia falso: «falsa la firma, falsa la data». Di qui la denuncia. Battaglia che va avanti con determinazione nonostante il pubblico ministero abbia chiesto l’archiviazione, in quanto a suo avviso non ci sono indizi sufficienti.

