Il Parco di porta Serio quinto più votato d’Italia

CREMA (26 febbraio 2021) - I voti cartacei, conteggiati negli ultimi due mesi, hanno parzialmente ridotto il successo ottenuto dalla candidatura del parco di Porta Serio nella speciale graduatoria dei Luoghi del cuore del Fondo per l’ambiente italiano, riservata agli spazi verdi. Dal secondo posto in Italia, ottenuto a dicembre, quando però erano stati conteggiati solo i voti online, lo storico parco cittadino è retrocesso in quinta piazza. Si tratta comunque di un prestigioso risultato. Confermati in testa i giardini dell’ospedale militare di Taranto. I giardini pubblici di Porta Serio hanno raccolto complessivi 4.654 voti. Ieri è stata pubblicata dal Fai la classifica finale, che colloca il parco urbano all’84esimo posto assoluto nella classifica nazionale, 13esimo in Lombardia, dove Porta Serio è primo per la tipologia giardino, parco urbano. Tanti voti anche per gli altri luoghi candidati nel territorio dalla delegazione cremasca del Fai.

