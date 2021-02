Prime reazioni a Soncino: «Non capiamo ma ci adeguiamo»

SONCINO (25 febbraio 2021) - Oltre alla zona arancione rafforzata, i soncinesi con i bresciani, forse per storica vicinanza, condividono un tratto distintivo: la schiettezza. E la mantengono anche commentando la stretta imposta dalla Regione con l’obiettivo di contrastare l’incubo varianti: il «popolo del borgo» è, nella quasi totalità, scettico. O comunque mal sopporta la nuova misura di contenimento. Dai baristi che gridano «lasciateci lavorare» agli operatori della cultura che non possono nemmeno metter piede nei loro musei, passando per i pensionati furiosi per la mancanza di informazioni fino ai negozianti che si interrogano sul senso di un provvedimento per molti incomprensibile. Morale: Soncino dice convintamente «no» all’arancione ma si adegua.

