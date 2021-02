Scorie d'ogni genere nella possibile discarica

CAPPELLA CANTONE (16 febbraio 2021) - Scorie provenienti dall’industria della metallurgia, dal settore siderurgico e dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi. E ancora: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato, comprese le traverse ferroviarie e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee telematiche ed elettriche. Poi rifiuti di rocce da cave autorizzate, argilla espansa e fanghi di ogni genere. Questa è la tipologia di materiale che la ditta Roncelli di Brembate di Sopra (Bergamo) propone di conferire nella discarica da realizzarsi nell’ex cava di sua proprietà a Cappella Cantone. Discarica per la quale è in corso l’iter autorizzativo presso gli uffici della Provincia di Cremona. Il presidente dell'ente provinciale, Mirko Signoroni, si è confrontato con i sindaci e ne è emersa una linea politica condivisa: un no forte e chiaro alla realizzazione dell’impianto.

