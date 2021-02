Il lungo silenzio delle bande «dimenticate»

TRIGOLO (15 febbraio 2021) - Più dell’attesa, è l’indifferenza che logora: la netta, e per niente rassicurante, sensazione di non essere sufficientemente considerati. ‘La banda suona per noi, la banda suona per voi’, cantava Mina. Già, ma chi suona adesso per la banda? Da un anno, l’intero settore è fermo e silente in tutte le sue attività, da quelle didattiche a quelle concertistiche. Gli appelli sono stati lanciati: Anbima e il Tavolo permanente delle federazioni bandistiche hanno portato all’attenzione del Governo e delle autorità il grido di dolore dei sodalizi musicali di tutta Italia, ma al di là della breve parentesi estiva dello scorso anno, peraltro regolata da mille, comprensibili, limitazioni, il movimento si è fermato. Mentre attorno molto se non tutto è ripartito, il mondo delle bande è rimasto intrappolato nelle maglie ancora troppe strette dei Dpcm.

Per rendere l’idea di quanto si è stati costretti a rinunciare, è emblematico il caso della Giuseppe Anelli di Trigolo, una delle realtà più attive del panorama provinciale, fondata il giorno di Santa Cecilia del 1848.

