Tamponamento lungo la Paullese, sei feriti non gravi

CASTELLEONE (8 febbraio 2021) - Tamponamento alle 9.30 fra due auto a Castelleone lungo la Paullese, pochi metri prima del semaforo all'incrocio con la zona industriale. Almeno sei le persone coinvolte, alcune delle quali ferite ma in modo non grave. I mezzi viaggiavano in direzione Cremona. Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Castelleone e Soncino, e una pattuglia della polizia stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO