Ora Crema è «gialla». Il Po resta invalicabile

CREMA (30 gennaio 2021) - La provincia di Cremona tira un sospiro di sollievo. Inaspettata, è arrivata la zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri sera, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 1° febbraio e che tinge di giallo la Regione Lombardia, allentando ulteriormente il lockdown. Dunque, in 21 giorni i cremonesi vedranno tutti i colori dei Dpcm: rosso dal 17 al 24 gennaio, arancione questa settimana, infine giallo da lunedì. Una successione che, quando era stata decisa per la Lombardia la classificazione più restrittiva, aveva innescato il ricorso presentato dalla Regione al Tar. E subito dopo, dal nostro territorio, la richiesta dei tre sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore, insieme al presidente della Provincia, di deroghe per le aree che presentavano dati epidemiologici migliori. Una richiesta che proprio qualche giorno fa è stata bocciata dalla Cabina di regia.

Dunque, da lunedì potranno innanzitutto riaprire bar e ristoranti a pranzo e ci si potrà muovere all’interno delle regioni gialle. Tuttavia, resterà in vigore il divieto di attraversare i confini regionali fino al 15 febbraio. Un vincolo che, se fa respirare commercianti e ristoratori cremonese, lascia in difficoltà le zone di confine, come Castelvetro Piacentino, dove continuerà a mancare la clientela proveniente dalla sponda lombarda del Po. Sembrava che i tempi dovessero essere più lunghi e che l’errore dell’Rt non avesse solamente «condannato» la Lombardia a una settimana (o forse più) di zona rossa immeritata, inerziale, ma potesse continuare a produrre effetti, mantenendo la regione chiusa a un livello di lockdown più stretto di quello che sarebbe stato determinato dai numeri corretti. Poi Speranza avrebbe chiesto un’interpretazione diversa delle norme rispetto a quella adottata finora, accorciando i tempi.

Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: «Il passaggio in giallo credo sia un doveroso e giusto riconoscimento ai tanti sacrifici che i cittadini hanno compiuto in questi mesi e in queste settimane».

