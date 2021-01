Soncino, la Due Bi dalle scarpe alle mascherine

SONCINO (20 gennaio 2021) - La Due Bi Calzature è lì da un secolo. Nel 1920 creava gli zoccoli, importando il legname dalla Jugoslavia, poi si è messa a produrre articoli di alta moda e oggi è tra i leader nel settore italiano delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie. E’ l’incredibile storia della trasformazione dell’azienda di via Milano, a Soncino, guidata da Fabio Brassini: «La nostra è una sfida per il futuro. Cambiati dalla pandemia? Ha velocizzato il tutto ma no, non è quello. Ci sono tante imprese, anche da noi, con l’obbligo di utilizzo della mascherina e adesso potranno avere un prodotto a prezzo competitivo che arriva da Soncino, non dalla Cina».

