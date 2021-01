CREMA (10 gennaio 2021) - «Sino ad oggi, era quanto segnalato dai residenti di San Bernardino ad indicare che la percezione di sicurezza non fosse elevata. Ma non si tratta più di sensazioni, quanto accaduto al parroco rappresenta un dato oggettivo. E ne deduco quindi, pur non abitando nel quartiere, che non si tratti di un fatto isolato». Il capogruppo comunale di Forza Italia Antonio Agazzi prende spunto dall’episodio che ha coinvolto don Lorenzo Roncali mercoledì notte, quando il sacerdote è stato minacciato da uno degli uomini che stavano tentando di introdursi nel suo appartamento, con ogni probabilità per saccheggiarlo. Quindi la stoccata di Agazzi: «Su iniziativa delle minoranze, si è varata una specifica commissione, che dovrebbe essere convocata proprio da chi presiede la giunta. Ma, vista la scarsità di tali riunioni, viene da pensare che, nell’immaginario del centrosinistra, la sicurezza sia intesa come una parola di destra. Mentre, in realtà, è un problema dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO