Controlli anti-Covid, chiuso il Crossodromo di Credera Rubbiano

CREMONA (28 dicembre 2020) - A seguito di controlli effettuati nell’ambito dei servizi connessi all’emergenza epidemica Covid-19, i carabinieri del Comando Provinciale di Cremona nei giorni di “zona rossa”, hanno a vario titolo sanzionato diverse persone colte non solo in violazione delle prescrizioni ministeriali, ma anche nella consumazione di più gravi condotte la cui repressione è stata facilitata dal grande rispetto dei cittadini delle regole. La maggior parte infatti è rimasta a casa.

- 3 giovani tra i 20 e i 25 anni venivano sanzionati per non aver rispettato l'obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 22:00 alle ore 05:00 in quanto fermati a bordo dell’autovettura di uno dei 3 in via Eridano di Cremona;

- un 38enne egiziano residente a Soresina controllato a bordo della propria autovettura (oltre l’orario consentito) veniva sorpreso a detenere un involucro contenente “cocaina” per un peso di 2 grammi;

- un 22enne egiziano domiciliato a Cremona poiché controllato nei pressi della Stazione ferroviaria (oltre l’orario consentito) veniva sorpreso a detenere un involucro contenente 1 grammo circa di “hashish”;

- un 32enne residente a Cremona nato in Mali controllato in via Colomba di Cremona (oltre l’orario consentito) risultava sprovvisto di documenti e i successivi accertamenti dattiloscopici permettevano di risalire alle esatte generalità dello stesso, clandestino sullo stato italiano poiché a suo carico pendente un decreto di espulsione emesso dal Questore di cremona;

- a Gussola veniva chiuso un esercizio commerciale per aver somministrato bevande a due avventori, elevando contestualmente sanzione all’esercente ed agli avventori;

- un 17enne veniva sanzionato poiché trovato a Casalmaggiore senza giustificato motivo e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale in quanto reagiva al controllo dei militari;

- una ragazza di Crema veniva denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale poiché, mentre veniva controllata e sanzionata per aver preso parte ad un assembramento, offendeva con frasi ingiuriose la pattuglia intervenuta;

- a Credera Rubbiano veniva chiuso per 5 giorni il Crossodromo poiché era in svolgimento un allenamento non consentito in quanto i partecipanti non avevano motivo per effettuarlo e per la presenza non consentita di persone quali spettatori.

