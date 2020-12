La tangenzialina vede la luce: pronti 7 milioni

CREMA (16 dicembre 2020) - La tangenziale che consentirà di collegare la zona industriale ex Olivetti con la Melotta, superando la strozzatura di Campagnola Cremasca, verrà progettata l’anno prossimo e i lavori saranno appaltati nel 2022. L’ipotesi è che il cantiere possa cominciare nel 2023. Costo 7 milioni di euro. Oggi la Provincia, ente a cui fa capo la realizzazione, incontrerà gli amministratori dei Comuni coinvolti. Oltre a Crema e Campagnola, il tracciato della strada transiterà anche in una piccola porzione di territorio di Casaletto Vaprio e Capralba. Un’opera richiesta da anni da tutti gli imprenditori che hanno le loro attività nell’area di Santa Maria, oltre che dal resto del tessuto economico cremasco. Raggiungere la Melotta e da lì, con una quindicina di chilometri il casello autostradale della Brebemi di Romano di Lombardia -Fara Olivana, è fondamentale per il trasporto merci, per l’arrivo di fornitori e clienti.

Oggi i mezzi pesanti sono costretti a un largo giro, non potendo transitare a Campagnola, dove la strada ha una strozzatura importante e dove il passaggio è vietato.

