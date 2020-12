Giallo nel giallo: porta aperta con luce e ventilatore accesi

CREMA (10 dicembre 2020) - Fra i tanti misteri che aleggiano sulla morte di Sabrina Beccalli, se ne inserisce uno, probabilmente destinato a rimanere tale. Perché, uscendo di casa poco dopo le 4 della notte tra il 14 ed il 15 agosto, aveva lasciato la porta aperta? E non solo: i carabinieri, nell’appartamento di via Enrico Martini dell’operaia cremasca, troveranno pure la luce e il ventilatore accesi. Chiari indizi che la 39enne prevedesse di rientrare rapidamente; ma la soglia di quel bilocale non l’avrebbe mai più varcata. Un interrogativo, quello innescato dalla scena paratasi di fronte agli investigatori nell’abitazione della donna, al quale è inevitabilmente legato il destino giudiziario di Alessandro Pasini, l’impiegato in carcere dal 18 agosto, con l’accusa d’aver assassinato la vicina che conosceva da sempre e d’averne distrutto il cadavere. Ma a un nuovo giallo che pare senza soluzione, le indagini affiancano nelle ultime ore, grazie al lavoro dei periti, una certezza: alle 4,18 Sabrina era ancora viva. A testimoniarlo è l’ultima chiamata a Pasini, prima che il suo cellulare si spegnesse per sempre. Nel frattempo, inquirenti e difesa restano in attesa del responso delle anatomopatologhe Cristina Cattaneo e Debora Mazzarelli, incaricate dal sostituto procuratore cremonese Lisa Saccaro di eseguire la perizia sulle ossa, trovate nella Panda carbonizzata della donna. E in particolare, una delle analisi chiave è rappresentata dalla comparazione del Dna, resa complessa dal fatto che i reperti siano stati intaccati dal fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO