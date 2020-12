Scontro tra veicoli, 76enne ferito alla testa

CASTELLEONE (5 dicembre 2020) - Scontro fra due veicoli poco dopo le 14 in via Commenda. Dei due conducenti ad avere la peggio è stato un 76enne al volante di un furgoncino da lavoro. Ferito alla testa, è stato trasportato in ospedale da un equipaggio della Croce Rossa. Le sue condizioni sono da valutare ma non sembrerebbero gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO