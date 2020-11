Cremazione: «Forno aperto a 140 comuni»

SPINO D'ADDA (27 novembre 2020) - Potrebbe essere il primo forno crematorio del Cremasco e servire anche una sessantina di Comuni della Bassa bresciana: un totale di quasi 140 paesi. Del progetto si è parlato mercoledì in un incontro online convocato dall’amministrazione comunale: «Il forno crematorio non avrà alcun impatto sull’inquinamento dell’aria e sarà dunque sicuro per la popolazione», hanno assicurato i consulenti del consorzi di servizi alle imprese Cogeme (area della Franciacorta e della Bassa bresciana) e Consorzio.It (cremasca), società a partecipazione pubblica che dovranno costruire l’impianto a fianco del cimitero comunale. Non sono state fornite specifiche sull’investimento, ma potrebbe sfiorare i quattro milioni di euro.

