Violento tamponamento tra mezzi pesanti sulla Paullese, nessun ferito

CASTELLEONE (23 novembre 2020) - Tamponamento fra tre mezzi pesanti lungo la Paullese in località Oriolo. Poco prima delle 9, due veicoli erano fermi sul ciglio della strada, pare per un guasto ai freni accusato dal primo dei due camion; il terzo, per cause in corso di accertamento, li ha centrati. Scontro violento ma conducenti e passeggeri incolumi. Inevitabili i rallentamenti al traffico. Rilievi della polizia locale di Castelleone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO