Bonaldi vittima del raggiro. Finta mail sulla fornitura

CREMONA (19 novembre 2020) - Tra le vittime della truffa, c’è anche la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi. È la storia di una mail con la conferma della fornitura di supporti informatici per gli studenti, inviata alla sindaca. «Mai ricevuta la mail, mai ottenuto i dispositivi», la smentita della Bonaldi. In ballo, 28.670 euro rubati dal conto della onlus. La pista investigativa ha portato le Fiamme Gialle nel Milanese.

La Procura contesta l’appropriazione indebita della somma a Renato Crotti, all’epoca segretario di Uniti per la provincia di Cremona, in concorso con i fornitori Rodolfo Orsini e Biagio Pellizzeri.

Secondo le carte dell’indagine è andata così. Tutto parte da un bonifico che la onlus dispone a favore della Logistic Trading srl per 28.670 euro. La fattura è del 3 giugno 2020. Causale: «Acquisto di materiale informatico». «La prestazione — scrive il gip Pierpaolo Beluzzi — avrebbe trovato origine da una richiesta proveniente dal Comune di Crema, per mezzo del sindaco, inoltrata dall’Associazione mediante mail del 5 maggio 2020». Nella mail si «evidenziava l’esigenza di ‘reperire strumentazioni per garantire in modo omogeneo il diritto di studio degli alunni’, quantificando in 10 mila euro il supporto».

Le Fiamme Gialle sequestrano la stampa di una bozza e-mail a firma ‘rc’. La bozza «è mancante degli estremi che ne attestassero l’invio, riportante come mittente la onlus, in copia conoscenza Crotti Renato e come destinatario il sindaco del Comune di Crema, con la quale si comunicava l’avvenuta evasione della richiesta per la fornitura del materiale ad uso informatico». Dal confronto tra la fattura emessa dalla Logistic Trading srl e la bozza email emerge «una discrasia tra il materiale acquistato (36 strumenti informatici) e quello indicato nella comunicazione del sindaco di Crema che chiede 10 strumenti». Chi indaga riscontra altre anomalie.

