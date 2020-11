Truffa, sito web copiato per rubare dati e soldi

CASTELLEONE (6 novembre 2020) - Creando un sito-truffa, hanno rubato dati, foto e storia di una nota e stimata agenzia castelleonese, la Milanesi Assicurazioni. Un copia-incolla completo della pagina internet originale con pochissime modifiche. Una in particolare: il numero di cellulare, sul quale ricevono le chiamate dei clienti agganciati on line, e dai quali incassano denaro promettendo polizze che in realtà nemmeno possono stipulare. I soggetti in questione non sono ancora stati identificati ma intanto i titolari della società con sede in via Garibaldi hanno sporto denuncia contro ignoti alla polizia postale di Cremona per il furto d’immagine subito. Furto che poi nel concreto potrebbe comportare anche un danno materiale, poiché l’agenzia del borgo si è ritrovata coinvolta, solo per nome, in operazioni illecite di cui è totalmente estranea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO