Colpo all'Intercos, bottino da 100 mila euro

DOVERA (6 novembre 2020) - Sono riusciti a forzare una porta antipanico, entrando in uno dei magazzini. E una volta raggiunti i locali con i prodotti, si sono concentrati sui bancali di cosmetici già confezionati. Insomma, «pezzi» — per dirla nel linguaggio delle imprese — in attesa solo della consegna. Ne ha fatto incetta, per almeno 100mila euro di valore, il commando entrato in azione nella notte a cavallo tra domenica e lunedì nel complesso industriale della Intercos, il colosso del make up che sorge lungo la ex statale Bergamina. Ossia una delle strade più trafficate dell’intera provincia, in grado di offrire alla banda in fuga solo l’imbarazzo sull’itinerario da imboccare: verso il Lodigiano, oppure in direzione della Paullese a doppia corsia e quindi, scavalcato il ponte sull’Adda, a un passo dal confine con il Milanese. Bottino consistente, si diceva. Tanto che i carabinieri della Compagnia di Crema, già sulla base del primo inventario effettuato dai responsabili dell’unità produttiva, lo hanno immediatamente definito da «decine e decine di migliaia di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO