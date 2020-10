Messe al freddo, il don: 'La Pieve unica scelta'

SONCINO (30 ottobre 2020) - «Rifare l’impianto di riscaldamento della Pieve per adesso risulta troppo costoso e complesso e, sfortunatamente, non possiamo utilizzare San Giacomo per via del distanziamento, quindi dovremo sopportare un po’ di freddo questo inverno». Messe freschine all’orizzonte per i fedeli soncinesi, anticipa il parroco don Giuseppe Nevi che, però, sta già lavorando per l’anno prossimo: «Abbiamo già chiesto il parere della Soprintendenza sulla possibilità di rifare l’impianto di San Giacomo, così da avere almeno una chiesa adeguatamente riscaldata. Per ora bisogna attendere pazientemente».

