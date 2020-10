Serio Morto, nuovi alberi piantati sulle rive

CASTELLEONE (30 ottobre 2020) - Sei mesi fa il loro taglio aveva sollevato la sommossa di una parte del quartiere, generando poi un’interrogazione in consiglio comunale portata dal gruppo Oltre i portici. Ora, in ossequio al vecchio adagio ‘Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce’ silenziosamente sono tornati e lentamente stanno restituendo alle sponde del Serio Morto l’immagine da cartolina che l’abbattimento aveva cancellato. Lungo il tratto urbano del corso d’acqua, nei giorni scorsi sono ricomparsi i filari di piante che il consorzio Dunas, in primavera, si era visto costretto a eliminare.

