Ora tolleranza zero: blindata l’area dei laghetti

PANDINO (28 ottobre 2020) - «Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto segnalazioni di comportamenti incivili e irresponsabili, addirittura c’è stato qualcuno che ha percorso in auto parte dei vialetti intorno ai laghetti. I divieti generici, a cominciare da quello di non abbandonare rifiuti, ci sono sempre stati, ma abbiamo deciso di dare il via a una campagna di sensibilizzazione. Ho emanato un’ordinanza molto chiara e saranno presto affissi cartelli esplicativi in prossimità dei punti di accesso all’area umida». Così, ieri, il sindaco Piergiacomo Bonaventi ha spiegato le ragioni che hanno indotto la giunta a mettere nero su bianco le limitazioni per chi frequenta la zona di via Roggetto, a due passi dal centro sportivo e natatorio comunale Blu Pandino. L’ordinanza non lascia certo spazio a interpretazioni: vieta l’accesso ai vialetti con mezzi a motore, così come di entrare nell’area recintata che circonda i due specchi d’acqua. «Mettiamo fine alle bravate degli ultimi mesi, chi sgarra dovrà pagare».

