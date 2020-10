Padre Maccalli: sequestro gestito da 3 gruppi jihadisti

ROMA (9 ottobre 2020) - «Siamo stati gestiti da tre gruppi, tutti appartenenti alla galassia jihadista legata ad Al Qaeda. Il primo è stato quello dei pastori fulani, il secondo composto da soggetti di origine araba e il terzo da tuareg». E' quanto raccontato da padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, liberati ieri in Mali, parlando con i pm Sergio Colaiocco e Francesco Dall’Olio, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, in una caserma del Ros «Siamo stati sottoposti a lunghi spostamenti che duravano giorni, anche su moto e barche, attraversando il Burkina Faso per arrivare fino in Mali. Siamo stati tenuti insieme dal marzo del 2019 fino alla liberazione», hanno raccontato.

