Polmoniti Covid, guardia alta

CREMA (20 settembre 2020) - Due polmoniti causate dal Covid 19 sono state registrate nella giornata di giovedì al Maggiore. A dare notizia dei casi, Attilio Galmozzi, medico che lavora al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Non si tratta, per fortuna, di pazienti con un quadro clinico preoccupante. «Dopo una dozzina di giorni senza casi di polmonite da Covid – spiega Galmozzi – abbiamo avuto due casi, per fortuna con poca sintomatologia e basso carico di malattia. Si tratta insomma di situazioni non preoccupanti. Seppur atteso, anche se numericamente poco significativo e per fortuna con poco impegno clinico dei pazienti, per limitare sempre di più la diffusione è fondamentale mantenere alta la guardia. Le prospettive in Europa sono preoccupanti ma il nostro Paese sta reagendo per ora bene».

«Al momento – aggiunge Galmozzi – non abbiamo notizia di casi di positività tra alunni e studenti delle scuole cittadine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO