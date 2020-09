Mietitrebbia prende fuoco, salvo il conducente

CASTELLEONE (4 settembre 2020) - Mietitrebbia a fuoco, questa mattina, lungo la strada che collega la frazione Pellegra alla chiesa di San Vittore, in territorio di Castelleone. L'incendio è divampato intorno alle 10.30, con il mezzo agricolo in transito a cinquanta metri dal passaggio a livello. Il conducente, intravisto il fumo, si è fermato per tempo. Le operazioni di spegnimento sono in corso e vedono impegnati i vigili del fuoco di Crema, che poi cercheranno di accertare la causa del rogo. Sul posto anche la polizia locale di Castelleone, che ha bloccato l'accesso alla strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO