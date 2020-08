Crema, all’asilo nelle bolle per ripartire con fantasia

CREMA (29 agosto 2020) - Per i bimbi della materna comunale Franceschini potrebbe diventare presto un gioco: immaginarsi all’interno di enormi bolle di sapone, insieme ai loro amichetti e alle loro adorate maestre. Sono stati definiti proprio così da educatrici e tecnici dell’assessorato all’Istruzione, gli spazi in cui gli iscritti condivideranno il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Sei in tutto, per complessivi 146 bambini dai 3 ai 5 anni che da lunedì – giornata di open day dedicata anche ai genitori – torneranno ad animare aule, saloni e spazi all’aperto della scuola di ispirazione montessoriana di via Bottesini. Sono passati quasi sette mesi da quell’ultimo triste giorno in cui la materna chiuse i battenti: era l’inizio dell’emergenza sanitaria, un dramma infinito che a Crema ha causato centinaia di lutti. Adesso è il momento di ripartire in sicurezza, senza l’incubo del Coronavirus, ma con la consapevolezza che serviranno alcuni accorgimenti e sacrifici da parte di tutti, dal personale non docente alle educatrici, dai genitori ai bimbi stessi. Stesso discorso per i due asili nido comunali di via Pesadori/Dante e di via Braguti, che ospiteranno complessivamente 97 iscritti.

