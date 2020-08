Top ufficiali, il militare migliore viene da Gallignano

SONCINO (26 agosto 2020) - Le vocazioni arrivano dal profondo ma talento e classe non basterebbero senza una dose, anche massiccia, d'impegno: lo sa bene Luca Duranti, 23enne gallignanese, che si è appena diplomato in una delle più prestigiose accademie militari del mondo, quella di Modena, e non solo. Il giovane che viene dalla verde frazione soncinese si è anche aggiudicato il gradino più altro del podio nel corso Dovere, una competizione fra gli aspiranti ufficiali dell'esercito per decidere chi è il cadetto più operoso e dignitoso. Adesso Duranti, che in passato è stato anche medaglia d'oro alle olimpiadi degli eserciti e ha incontrato personalmente Sergio Mattarella, proseguirà gli studi a Torino.

