La vicina: «L’abbiamo sentita urlare»

CREMA (23 agosto 2020) - Sabato 15 agosto, ore 5 del mattino. Sul numero di emergenza 112 arriva una telefonata. E' di una donna che abita in via Porto Franco, attaccata alla casa dell’ex convivente di Alessandro Pasini. La donna informa i carabinieri di aver sentito provenire da quella casa delle urla sofferenti di una donna che con voce strozzata più volte gridava: «Aiuto, aiuto, no». E ancora la stessa testimone oculare, verso le 14-14.30 si era affacciata alla finestra del balcone posto proprio di fronte all'appartamento dell’ex fidanzata di Pasini, e lo notava transitare lungo via Porto Franco con il suo monopattino. «Le dichiarazioni della donna — scrive il gip —sono senz’altro attendibili considerato che costei ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Deve ritenersi che la voce strozzata appartenesse certamente a Sabrina che, tuttavia, se avesse· avuto un malore non avrebbe avuto motivo di chiedere aiuto urlando ad alta voce, seguito dal no, come a voler chiedere di interrompere un'azione in atto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO