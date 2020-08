Il mal d’Africa e la nuova vita a curare tutti

CASTELLEONE (23 agosto 2020) - Un impiego sicuro e gratificante nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Cremona, non più mezz’ora di auto tra casa e lavoro, l’agio di chi esercita la professione medica in un Paese europeo senza epidemie (erano i primi anni Duemila) e senza guerre. Poi spunta un viaggio in Africa. Che ne genera automaticamente un secondo e un terzo. Le prospettive cambiano, le priorità si ribaltano. Il richiamo si fa sempre più pressante. E la terra lontana diventa casa. Donata Galloni, 60enne medico castelleonese, con specializzazione in malattie tropicali, dal 2006 vive e opera stabilmente nella zona sub-sahariana del continente. Esponente di spicco dell’organizzazione Medico con l’Africa-Cuamm, in una delle rare visite agli amici e ai familiari rimasti nel borgo, racconta la sua esperienza, di fatto una missione, al servizio dei bambini in una delle terre più povere al mondo: la Repubblica Centrafricana.

