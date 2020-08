Uccisa dal treno, il giallo delle sbarre

PIZZIGHETTONE (19 agosto 2020) - Rfi, nell’unica nota inviata a commento della tragedia di Ferragosto, afferma che il passaggio a livello di Maleo era perfettamente funzionante. Dichiarazione perentoria rilasciata poche ore dopo l’incidente alla quale non ha fatto seguito alcun altro comunicato. Quindi, di fatto, confermata. Ma se così fosse, com’è potuto succedere che la C1 guidata da Elisa Conzadori abbia raggiunto i binari senza minimamente sfiorare la sbarra, rinvenuta integra e alzata? In linea puramente teorica gli scenari possibili sono tre: il primo presuppone una manovra sconsiderata da parte della conducente, con l’imbocco contromano in curva della corsia sinistra della carreggiata e, dopo ottanta metri, il rientro improvviso sul lato destro della strada al termine dell’aiuola spartitraffico. Azzardo del tutto inspiegabile, anche perché quando la strada inizia a essere divisa dalle lamiere, ancora non si notano le sbarre e chi guida non può sapere se le troverà alzate o abbassate. Le probabilità che una simile circostanza si sia verificata appaiono prossime allo zero, ed estremamente remota risulta anche l’ipotesi in base alla quale l’automobilista avrebbe potuto aggirare la sbarra sulla sinistra rientrando poi sul lato destro: tentativo reso impossibile dal guardrail. Sempre restando nel campo della mera teoria, esisterebbe anche una terza opzione: la vettura in qualche modo rimasta bloccata tra la sbarra (a quel punto già scesa) e i binari, versione però smentita da uno dei due testimoni oculari, l’automobilista malerino che ha affermato d’aver visto la barriera sollevarsi prima del passaggio del treno. Oltretutto, a suffragio del comportamento corretto tenuto dalla Citroen della 34enne di Regona, ci sono le parole dell’altra persona presente sulla scena dell’incidente, il motociclista Marco Crotti, che anche ieri ha ribadito quanto dichiarato sabato mattina agli agenti della Polfer. «L’auto della ragazza arrivava dalla sua corsia, non era di traverso e non ha compiuto manovre strane. Appena si è spinta con le ruote sulle rotaie, il treno l’ha travolta. A differenza dell’altro testimone, non posso giurare se la sbarra fosse alzata o abbassata: non l’ho proprio vista. Ma la Citroen occupava correttamente il proprio senso di marcia, di questo sono sicuro. E, per quanto mi riguarda, c’è un’unica spiegazione: è transitata perché ha trovato strada libera».

Nessuna delle ipotesi alternative prese in esame appare legittimata da una spiegazione plausibile, e come sempre succede quando non c’è direzione che approdi in uno sbocco concreto, anche in questo caso non resta che tornare al punto di partenza: com’è passata Elisa Conzadori? Come ha raggiunto i binari? Le risposte le dovrà trovare la magistratura, e in tal senso potrebbe rivelarsi decisiva la super perizia che il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, ha disposto sul luogo della tragedia. Non si sa, per ora, quando verrà eseguita, ma insieme ai racconti dei testimoni, e ai rilievi degli agenti Polfer, potrebbe servire a elaborare una ricostruzione completa, si spera senza ombre, del terribile scontro di sabato mattina, costato la vita a una giovane donna di rientro dal lavoro.

