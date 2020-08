Schiamazzi, dopo le parole volano gli schiaffi

SONCINO (17 agosto 2020) - Lite per schiamazzi notturni tra un residente e alcuni avventori di un locale: dalle parole si passa alle mani, volano degli schiaffi e un 59enne viene soccorso e trasportato all’ospedale di Crema. Il diverbio si è verificato nella notte tra Ferragosto e ieri, alle 2.30, all’esterno di un locale. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Cremona e i sanitari della Croce Verde di Soncino arrivati con l’ambulanza in via delle Orfanelle. Ad avere la peggio è stato un 59enne che, nonostante l’episodio, sta bene e ragionando in quest’ottica il successivo trasporto alla struttura sanitaria di Crema sembra sia stata una misura precauzionale. In ogni caso gli accertamenti da parte dell’Arma per capire l’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso.

