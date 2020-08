Telecamere puntate sullo scalo: «Blindato» il terminal dei bus

CREMA (14 agosto 2020) - Il nuovo capolinea dei pullman alla stazione ferroviaria sarà video sorvegliato. Nelle prossime settimane, verranno montate quattro telecamere di ultima generazione, in modo che l’ampia zona di sosta dei mezzi di Autoguidovie, ricavata nei mesi scorsi all’interno dell’ex scalo merci, sia monitorata 24 ore su 24. Risale a due settimane fa l’ultimo episodio di violenza proprio in questa zona, un autista di Agi aggredito da un 22enne che vive a Rivolta, poi individuato e denunciato dalla polizia per lesioni volontarie aggravate. «Un episodio molto grave» avevano commentato i vertici della società di trasporto. Ben vengano dunque soluzioni utili a mettere in sicurezza il piazzale, attrezzato con pensiline e marciapiede per i viaggiatori in attesa. Le quattro telecamere saranno installate a spese del Comune. «Permetteranno di controllare l’intera area – spiegano dagli uffici di piazza Duomo – ma anche parte del rinnovato piazzale dell’adiacente stazione ferroviaria». Altra zona a rischio dove non di rado si verificano episodi di violenza. L’impegno di spesa a carico dell’ente ammonta a 13.932 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO